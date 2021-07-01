Вопрос охраны вечной мерзлоты сдвинется с места

Владимир Прокопьев: «Надеемся, что вопрос правового регулирования охраны вечной мерзлоты сдвинется с места»

Изменение климата, таяние вечной мерзлоты, применение новых технологий, обеспечение экологической безопасности, такие темы были затронуты в прямом эфире с Владимиром Путиным.

Владимир Путин, отвечая на вопрос об изменении климата, отметил, что таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям в северных регионах, и к этому наша страна должна быть готова.

Глобальное потепление климата и таяние вечной мерзлоты становится актуальным вопросом. Президент России еще в ходе выступления на пленарной сессии заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что в этой области уже накопилось критическое напряжение.

В своем комментарии председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что Республика Саха (Якутия) систематически поднимает вопросы адаптации страны к изменениям климата в связи с тем, что почти вся её территория расположена в зоне вечной мерзлоты.

Деградация вечной мерзлоты ведет к высвобождению огромного объема углекислого газа и разрушению инфраструктуры. Реальный к тому пример – масштабный розлив топлива в Норильске в 2020 году. Но до сих пор этот вопрос не урегулирован на федеральном уровне.

«Несмотря на то, что вечная мерзлота занимает 65% территории России, отсутствует правовое регулирование охраны и рационального использования вечной мерзлоты», — сказал парламентарий.

По его мнению, решение вопросов данной сферы должно быть отрегулировано на федеральном уровне путем принятия отдельного закона либо внесения соответствующих изменений в ряд федеральных законов.

Владимир Прокопьев отметил, что вопросы охраны и рационального использования вечной мерзлоты комитет начал поднимать с апреля 2014 года, впервые озвучив проблему на выездном круглом столе Государственной Думы и Совета Федерации «Законодательное регулирование вопросов эффективного развития территорий Дальнего Востока и Байкальского региона».

В целом согласно экологической доктрины, принятой парламентом Якутии в 2016 году по инициативе Александра Жиркова, одной из основных задач совершенствования нормативного правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности является регулирование охраны и использования зоны вечной мерзлоты, так как территория Республики Саха (Якутия) почти полностью расположена в зоне вечной мерзлоты.

В мае 2018 года парламент Якутии принял закон «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)».

Согласно принятому закону государственное управление в области охраны вечной мерзлоты осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды и градостроительной деятельности в порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия).

Как считает Владимир Михайлович, для реализации данного закона необходимо принятие нормативных правовых актов в области охраны вечной мерзлоты. Правительству республики необходимо ускорить разработку нормативных правовых актов необходимых для реализации закона.

«Для решения данной задачи регионального закона недостаточно, нужны государственные меры на федеральном уровне. Парламентом Якутии с участием представителей науки в 2017 году разработан проект федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты», которым предлагается определить правовые основы государственной политики в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты», — напомнил председатель постоянного комитета Ил Тумэна.

Так, основными принципами государственного управления должны являться государственное регулирование и мониторинг всех факторов, связанных с деградацией вечной мерзлоты, научная обоснованность и комплексность подхода к сохранению вечной мерзлоты, недопущение необратимых последствий деградации вечной мерзлоты.

Он обратил внимание на то, что появление подобного законопроекта обсуждалось много раз, однако, никаких документальных и серьезных работ такого рода до сих пор так и не появилось. Какие-либо нормативные правовые акты по охране и использованию вечной мерзлоты сегодня в России отсутствуют. Существуют только СНИПы, которыми не учитываются последствия глобального потепления климата.

В продолжение темы поглотительной способности CO 2, озвученной Президентом России, Владимир Прокопьев отметил, что в рамках IX Невского международного экологического конгресса им было предложено инициировать внесение изменений и дополнений в Парижское соглашение в части компенсационных выплат странам, вносящим вклад в поглощение углекислого газа и выработки кислорода.

«Лесной фонд нашей страны играет немаловажную роль в этом процессе. Наша страна заслуживает получение подобных выплат», — подытожил Владимир Прокопьев.

Народный депутат сообщил, что в настоящее время Минприродой России подготовлен проект федерального закона в части создания государственной системы мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации многолетне-мерзлых пород (грунтов), в разработке которого Парламент Якутии в рамках межведомственной рабочей группы по правовому регулированию вопросов, связанных с вечной мерзлотой, созданной в МПР России принял участие.