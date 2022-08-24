24.08.2022
21:46
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Политика
Видео: вопрос об Якутске и якутянах вызывает у Авксентьевой раздражение?
Вопрос об уходе с поста мэра Якутска у Сарданы Авксентьевой вызывает явное раздражение, сообщает тгк 14News . Она утверждает, что решение было принято в больничной палате.
Вместе с тем, источник 14News за несколько недель до её отставки рассказывал о сценарии ухода Авксентьевой с поста. Болезнь там тоже фигурировала, но она была лишь ширмой. Сейчас Авксентьева выглядит вполне здоровой и заседает в Госдуме.
Фото: тгк 14News
Источник: тгк 14News
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