24.08.2022
21:46
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Политика

Видео: вопрос об Якутске и якутянах вызывает у Авксентьевой раздражение?

Сардана Авксентьева: Почему все время возвращаемся к Якутску?

Вопрос об уходе с поста мэра Якутска у Сарданы Авксентьевой вызывает явное раздражение, сообщает тгк 14News . Она утверждает, что решение было принято в больничной палате.

Вместе с тем, источник 14News за несколько недель до её отставки рассказывал о сценарии ухода Авксентьевой с поста. Болезнь там тоже фигурировала, но она была лишь ширмой. Сейчас Авксентьева выглядит вполне здоровой и заседает в Госдуме.

Фото: тгк 14News
Источник: тгк 14News

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