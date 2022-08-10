Вопрос о наложении ТТП и ООПТ обсудили на круглом столе «Единой России»

День коренных народов мира

Самым основным вопросом является вопросы земли, земельных отношений! Самым гуманным законом является ФЗ «О территориях традиционного природопользования в РФ».

В канун праздника в приемной партии «Единая Россия» прошел круглый стол «Территории традиционного природопользования — основа развития развития и стабильности коренных малочисленных народов Якутии».

Всех волновал вопрос о наложении ТТП и ООПТ. По требованию прокуратуры сегодня охотникам запретили выдачу разрешений на охоту. Суд отложен. Но вопрос остаётся самым злободневным.

Если наложение ООПТ на ТТП приводит к ухудшению положения коренных народов, необходимо пересмотреть создание ООПТ. Вопрос сложный, но народы, ведущие традиционное хозяйствование, не должны страдать — к такому единому мнению пришли участники круглого стола . Меры должны приниматься в защиту интересов населения.