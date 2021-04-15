«Вопрос этот в Якутске стоит остро»

«Единая Россия» совместно с минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник. В нем примут участие активисты волонтерских центров партии «Единая Россия» и участники предварительного голосования.

Они приведут в порядок территории больниц, где работают «красные зоны», и помогут с уборкой пожилым людям. Также активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным 13 апреля.

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Городская среда» – во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, Марат Хуснуллин сообщил, что также примет участие в субботнике.

«Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», — заключил он.

Руководитель регионального волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидат предварительного голосования на выборы в Государственную Думу ФС РФ Василий Попов: