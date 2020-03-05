Вопиющий случай в Якутии: Незаконно демонтирован мемориальный комплекс «Они сражались за Родину»

Прокуратура Ленского района провела проверку по информации о демонтаже в п. Витим мемориала, посвященного павшим в Великой Отечественной войне воинам.

Установлено, что в сентябре 2019 года между администрацией муниципального образования «Поселок Витим» Ленского района и обществом с ограниченной ответственностью «Арарат» заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта мемориального комплекса «Они сражались за Родину», границы которого отнесены к объектам культурного наследия.

При этом работы по объекту проведены в отсутствие разрешения Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. К проведению работ допущено лицо, не имеющее лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В настоящее время комплекс в рамках исполнения муниципального контракта демонтирован, контракт по соглашению сторон с оплатой проведенных работ в сумме свыше 3 млн. 300 тыс.рублей расторгнут, объект культурного наследия посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной Войне не восстановлен.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения СО по Ленскому району Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Восстановление мемориала взято прокуратурой на контроль.