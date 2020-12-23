23.12.2020
17:45
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Происшествия

Вопиющие нарушения в пункте передержки животных в Якутии

Прокуратура г. Удачного по коллективному обращению граждан провела проверку пункта передержки для животных. 

Установлено, что индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим работу пункта передержки допущены многочисленные нарушения, в том числе в части его ненадлежащего оборудования.

Так, в пункте отсутствуют  теплые вентилируемые помещения для содержания собак и кошек, ветеринарный пункт, санитарный блок, дезинфекционно-моечное помещение. Не обеспечено ветеринарное обслуживание животных. Отсутствуют обязательные к наличию видеозаписи отлова безнадзорных животных, какой-либо учет поступления животных в приют и выбытия не велся, сведения об отловленных животных в сети «Интернет» собственником приюта не размещались. 

Прокурором города в связи с этим в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление,  в отношении него инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов на территории Республики Саха (Якутия), установленных правительством РС(Я).

По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, представление находится на рассмотрении, устранение нарушений на контроле. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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