Вопиющие нарушения в пункте передержки животных в Якутии

Прокуратура г. Удачного по коллективному обращению граждан провела проверку пункта передержки для животных.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим работу пункта передержки допущены многочисленные нарушения, в том числе в части его ненадлежащего оборудования.

Так, в пункте отсутствуют теплые вентилируемые помещения для содержания собак и кошек, ветеринарный пункт, санитарный блок, дезинфекционно-моечное помещение. Не обеспечено ветеринарное обслуживание животных. Отсутствуют обязательные к наличию видеозаписи отлова безнадзорных животных, какой-либо учет поступления животных в приют и выбытия не велся, сведения об отловленных животных в сети «Интернет» собственником приюта не размещались.

Прокурором города в связи с этим в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, в отношении него инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов на территории Республики Саха (Якутия), установленных правительством РС(Я).

По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, представление находится на рассмотрении, устранение нарушений на контроле.