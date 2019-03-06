Вопиющие нарушения в Мирном

Прокуратура г. Мирного с привлечением специалистов провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании на основные социально значимые продукты питания.

По результатам проверки в одном из магазинов города вскрыты факты превышения предельного размера установленных розничных торговых надбавок на такие социально значимые товары, как мука пшеничная, где превышение составило 11,2%, макаронные изделия-35,8 %, куры- 6,3 % и др.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес предпринимателя представление, а также инициировала возбуждение в его отношении административного производства по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ — завышение установленных надбавок к ценам (тарифам, расценкам, ставкам).

В результате рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, цены на продукты питания приведены в соответствие с установленными требованиями, виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс.руб.