Вооруженный кирпичом ленчанин «наломал дров»

Ночью в дежурную часть полиции Ленского района Якутии обратился диспетчер службы безопасности магазина. Он пояснил, что неизвестный, разбив окно в торговой точке, проник в помещение и похитил коробки с алкоголем. Общий материальный ущерб составил 40 000 рублей.

По «горячим следам» полицейскими был задержан неоднократно судимый 30-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и искал спиртное. Мужчина решил похитить алкоголь из магазина. Чтобы проникнуть в торговое помещение, он разбил кирпичом окно.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.