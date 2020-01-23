23.01.2020
12:02
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Происшествия

Вооруженный кирпичом ленчанин «наломал дров»

Ночью в дежурную часть полиции Ленского района Якутии обратился диспетчер службы безопасности магазина. Он пояснил, что неизвестный, разбив окно в торговой точке, проник в помещение и похитил коробки с алкоголем. Общий материальный ущерб составил 40 000 рублей.

По «горячим следам» полицейскими был задержан неоднократно судимый 30-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и искал спиртное. Мужчина решил похитить алкоголь из магазина. Чтобы проникнуть в торговое помещение, он разбил кирпичом окно.  

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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