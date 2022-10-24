24.10.2022
09:45
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Природа

Волшебное северное сияние сняли в небе над Якутией

Северное сияние в Сунтаре снял на камеру талантливый якутянин Радомир СЕРГЕЕВ.

Видео: Радомира Сергеева

Источник: SakhaLife.ru.

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