08.11.2021
00:59
126
Светская хроника
Волшебное преображение звездной Ники!
Звезда якутской эстрады НИКА волшебным образом преобразилась всего лишь за один год! Вот как она сама об этом пишет.
— Год назад и сейчас😉
Как же всего год меняет человека. Не только внешне и физически, но и взгляды, восприятие и приоритеты на жизнь🙌🏼
Оказалось любить себя не так сложно на самом деле☺️ Просто надо взяться👌🏼
Всем хорошего дня😉
А вам нравится новая Ника? Правда ведь она выглядит просто потрясающе? Стройна, красива и духовна. Девушка назвала главный секрет – полюбить себя.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.11.2021
0
08.11.2021
57
08.11.2021
77
08.11.2021
88
08.11.2021
151
07.11.2021
547
07.11.2021
1047
07.11.2021
694
07.11.2021
1228
07.11.2021
978
07.11.2021
813
07.11.2021
993
06.11.2021
671
06.11.2021
904
06.11.2021
2349
06.11.2021
321
06.11.2021
1415
06.11.2021
881
06.11.2021
2874
06.11.2021
1456
06.11.2021
2482
06.11.2021
675
06.11.2021
2067
06.11.2021
1969
06.11.2021
882
05.11.2021
938
05.11.2021
1689
05.11.2021
668
05.11.2021
650
05.11.2021
1282
05.11.2021
829
05.11.2021
555
05.11.2021
406
05.11.2021
1070
05.11.2021
578
05.11.2021
721
05.11.2021
3050
05.11.2021
4679
05.11.2021
892
05.11.2021
436
05.11.2021
452
05.11.2021
770
05.11.2021
1380
05.11.2021
514
05.11.2021
448
05.11.2021
1414
05.11.2021
507
05.11.2021
891
05.11.2021
1197
05.11.2021
546
05.11.2021
689
05.11.2021
1182
04.11.2021
1345
04.11.2021
403
04.11.2021
391
04.11.2021
533
04.11.2021
1527
ТОП НОВОСТИ
02.11.2021
12264
06.11.2021
5184
03.11.2021
4917
05.11.2021
4702
04.11.2021
4245
03.11.2021
3530
05.11.2021
3060