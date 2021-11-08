Волшебное преображение звездной Ники!

Звезда якутской эстрады НИКА волшебным образом преобразилась всего лишь за один год! Вот как она сама об этом пишет.

— Год назад и сейчас😉

Как же всего год меняет человека. Не только внешне и физически, но и взгляды, восприятие и приоритеты на жизнь🙌🏼

Оказалось любить себя не так сложно на самом деле☺️ Просто надо взяться👌🏼

Всем хорошего дня😉

А вам нравится новая Ника? Правда ведь она выглядит просто потрясающе? Стройна, красива и духовна. Девушка назвала главный секрет – полюбить себя.