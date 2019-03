Волшебница из Сахабулта

View this post on Instagram

@sakha_bult_pr В самые чудесные праздничные выходные, хотелось бы рассказать о нашей волшебнице сувенирного отдела Фатыховой Евгении Львовне, через год будет ровно 50 лет, как она трудится на кожевенном заводе В далеком 1970г Евгению Львовну приняли учеником на поток импорта кожаных перчаток, далее в 1974 году переводят на участок по производству натуральных кожаных сумок. В то время производство кожи только-только налаживалось. Теперь Евгения виртуозно овладела профессией и сейчас одна из лучших на производстве Евгения Львовна настоящий фанат своего дела. Работа для нее и труд и хобби. Накопленными опытом и знаниями она шедро делится с молодыми коллегами. В ближайших планах проведение мастер классов по пошиву кожи для желающих Не только своей трудовой биографией гордится Евгения Львовна, основным достоянием для нее являются ее семья, Евгения дважды прабабушка. Также любимым хобби является пение. Евгения солистка казачьего хора с 91 года Евгения Львовна молода душой уверена, что молодость – это то, каким ты себя ощущаешь. Неважно, сколько тебе лет, важно, насколько ты молод в душе. Главное любить свое дело и приносить пользу обществу 😊 . Жалко, что инстаграм имеет лимит текста в публикации, хочется писать и писать о наших самых талантливых мастерицах. Пролистав, публикацию, вы можете посмотреть работы сувенирного цеха, рабочие места и т.д В следующей публикации обязателельно познакомим с работой головного и обувного цеха #коллективсахабулт