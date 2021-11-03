Волшебная зима: Новогодние ставки в АЭБ уже стартовали

С каждым днём морозы в Якутии — всё крепче, а ставки по вкладам в АЭБ — выше!

Если у вас ещё не появилось новогоднее настроение, мы вам поможем его создать. Приходите в офис Алмазэргиэнбанка и оформляйте новый эксклюзивный вклад с новогодними ставками «Волшебная зима».

Сезонный вклад можно открыть, начиная с 5 000 рублей, до конца января. Вы сможете зафиксировать высокую доходность на срок 91 день (3 месяца), 181 день (полгода), 376 дней (год) или 1098 дней (3 года).

Срочный депозит «Волшебная зима» можно пополнять, максимальная сумма вклада — 50 млн рублей, без права расходования, выплата процентов в конце срока, капитализации нет.

Специальная акция «Новогодние ставки»

Также любой желающий может получить внушительную надбавку к процентной ставке по вкладу, если внесет сумму на 200 000 рублей больше совокупного остатка по всем своим счетам в АЭБ на 1 ноября 2021 года. Новым вкладчикам республиканского банка, чтобы принять участие в новогодней акции, достаточно внести сумму от 5 000 рублей.

Воспользуйтесь шансом приумножить деньги без лишних усилий с новым вкладом «Волшебная зима» и по-настоящему новогодними ставками от Алмазэргиэнбанка.

Подробности предложения, сроки, ставки и надбавки, а также депозитный калькулятор — на сайте АЭБ по ссылке

https://www.albank.ru/ru/deposits/winter-deposit/