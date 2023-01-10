Волшебная магия «Якутской эстрады -72»

В 1972 году, как долгожданное мороженое в знойный летний день, появилась в Якутске яркая талантливая группа молодых эстрадных артистов — выпускников творческой мастерской эстрадного искусства. После любимых кумиров молодёжи Юрия Платонова и Натальи Трапезниковой молодые и дерзкие таланты сразу заняли пустующую нишу в национальном многожанровом эстрадном искусстве, позже названная Василием Босиковым (директором «Объединения Якуттеатров») — «ЭСТРАДА 72».

Один только взгляд артиста с микрофоном, в свете прожекторов, разбивал сердца юных поклонниц и поклонников. Бешеная популярность артистов, бесчисленные восторги, яркие костюмы, свежие лица с завораживающими номерами буквально взорвали спокойный Якутск, что могло сравниться тогда разве с новостью о пришествии инопланетян. «Это было совершенно поразительное явление»- рассказывал мне основоположник якутской эстрады Ю. Платонов, потом подробно описавший сей феномен в своей авторской книге.

Артисты «Эстрада 72» — были своеобразными революционерами в якутской музыке, в эстраде. Республика встречала своих звёзд эстрады на Ура. Это было удивительное и неповторимое время любимых кумиров. Во всяком случае, новаций по данной части числилось за ними много: да хотя бы соединение музыкального и циркового начал со сцен театров и клубов.

Итак, кто же были кумирами молодежи 1970-х годов: вокалисты: Марфа Колесова, Владимир Заболоцкий , Аграфена Кузьмина, Евдокия Игнатьева –Ларионова, Елизавета Романова, Татьяна Канаева, Аграфена Кузьмина, Евдокия Игнатьева –Ларионова, Елизавета Романова, Татьяна Канаева, Герман Сотников ; оригинальный жанр: Сергей Расторгуев, иллюзион: Фёдор Колосов, конферансье: Агафий Фёдоров, Татьяна Попова; танцы: Николай Турантаев, Арианна Аргунова, Ксения Абрамова, Наташа Кирюшкина (пантомима).

Такими выглядели артисты 50 лет назад.

К сожалению, многих артистов уже нет с нами, но мы их помним, чтим и любим.

7 января 2023 года засл. артист России и РС(Якутия) Сергей РАСТОРГУЕВ подарил для «молодежи 70-х годов» свой новогодний сюрприз, собрав в своём Бриллиантовом Цирке Встречу друзей через 50 лет. Собравшееся поколение «Эстрады 72» вновь ощутила дух и аромат тех лет, где их кумиры молодости вновь продемонстрировали редкостное обаяние, сценическую уверенность, яркую звучность голоса.

Весь зрительный зал по достоинству оценил выступление любимой артистки Евдокии Ларионовой –Игнатьевой, чьё искусство пения вновь зазвучало под сопровождение А. Томского, раскрывшее мысли и чувства мелодиста И. Слепцова в произведении «Куорэгэй».

Владимир Заболоцкий — великолепный мастер, певец, артист. Эмоциональное мироощущение колоритного певца до сих пор созвучно времени, он всегда находит живой отклик в сердцах слушателей.

С изумительным совершенством воссоздала восточный танец Ксения АБРАМОВА полную тонкого настроения, игры красок. Как тут не вспомнить цитату из журнала «Советская эстрада и цирк» от 1972 года: «Танцовщица глубоко чувствует музыку. Её танцы радуют выразительностью, сдержанной экспрессией».

В исполненных песнях Аграфены КУЗЬМИНОЙ особенная ценна и близка вокальная виртуозность, человечность и искренность, та реалистическая правдивость, которую так щедро излучает её мягкое, серебристое сопрано.

Владимир ЕРЕМЕЕВ (солист ВИА «Чороон») стоявший у истоков рассвета вокально-инструментального ансамбля «Чороон» вновь напомнил всем нам о художественном вкусе, в профессиональном умении подать песню. С самого первого выхода на сцену его творчество неизменно имеет высокий рейтинг благодаря красивому и сильному голосу певца. Здесь его исполнение усилилось выразительными трюками воздушных гимнастов: Анны МАКСИМОВОЙ и Владимира КУПРИЯНОВА.

Яркий импровизатор, мастер сцены Валентина ЧИРКОВА виртуозно подкупает зрителя манерой общения, своим уникальным стилем. На вечере она организовала Битву хоров, где арены поющих из числа «Зайчиков» и «Жеребят» радостно исполнили замечательные якутские песни.

Синтез-театр «Ойуун» (созданное С. Расторгуевым и М. Колесовой) есть подлинное эстрадное произведение искусства, где торжествует гармония и ритм. В цирковых номерах в исполнении Дьулустаана Гоголева и Пантелеймона Габышева присутствовала творческая фантазия и окрыленность. Цирковые номера буквально жили и дышали, двигая всю архитектуру постановки, создавая неповторимость и уникальность человеческого совершенства.

Как всегда щедро раскрыл свое дарование, сильную творческую натуру певец –мелодист Владимир ТАТАРИНОВ исполнив собственнуюпесню «Сана хаар» (Первый снег). В жизни Владимир Семёнович полная противоположность – скромный застенчивый человек, с необычайной серьезностью относящийся к своему труду, к каждому своему выступлению на сцене.

На арене цирка Александр БУРНАШОВ как всегда блеснул своими яркими портретами любимых артистов. Как показывает опыт рождения выразительных образов, пародистом достигнуто близостью к творчеству эстрадных артистов, настойчивостью и целеустремленностью в своей работе. Все его номера узнаваемы, близки и любимы.

Отточенный стиль, собственное глубокое индивидуальное видение сценического образа воплощаемой песни у певицы наработано годами. Теперь у Сахайи артистическая зрелость, поэтому мы всё чаще открываем в ней новые грани дарования, её вокальное мастерство.

Замечательные артисты цирка (клоуны: Ростик и Сашуля, фокусник – иллюзионист Дмитрий Колосов и Александра Николаева) не устают удивлять своими творческим находками, доброкачественным репертуаром, вдохновленным самовыражением, способствуя развитию любимого искусства.

Нашим любимым артистам сопровождал камерный оркестр (лидер Е. Ефимов), где в равной мере была показательна его творческая импульсивность, раскрыты выразительные возможности, перспектива, интеллектуальная прозорливость в импровизации.

Великолепный состав танцовщиц (рук. М. Саморцева) покорил зрительный зал (и не только) неповторимой прелестью, индивидуальностью, высоким уровнем актёрского мастерства.

Завершилось яркое представление выступлением Сергея РАСТОРГУЕВА импровизировавшего на синтезаторе, исполнившего свою авторскую песню «Ыллаа, ыллаа тапталым» на ст. П. Тобурокова, станцевавшего с балетной группой девушек, где в каждой ноте, жесте, мимике присутствовала глубокая выразительность, смелость решений, внутренний темперамент, организаторская воля, лёгкость. И вновь зрители вспомнили в нём выразительного артиста оригинального жанра: жонглёра, мима, пантомимщика – как тогда в 70-е годы. Теперь Сергей РАСТОРГУЕВ – заслуженный артист России и Якутии, он блестящий талант, оттачивающий каждый день свое мастерство самоотверженным трудом и преданностью к цирковому искусству. Его трудолюбие и скромность снискали ему любовь, уважение и авторитет во всем мире.

Спасибо, Сергею Васильевичу за внимание к своим коллегам, артистам, которые были вместе с ним в одном ряду у истоков становления якутской эстрады, за организацию прекрасного вечера в волшебный День рождения Христово.

…Неузнаваемо изменилось за 50 лет музыкально-эстрадное искусство Якутии. И в этом расцвете есть большая доля труда и таланта наших любимых артистов прошлых лет «Якутская эстрада 72», где их творчество одновременно было связанно с трудностями: гастролями зимой в холодных автобусах, а летом превращавшиеся в душегубки, с нелётными погодами и концертами в холодных клубах…

Все больше отделяет нас от того времени, когда «Эстрада 72» торжествовала на сценах театров Якутска, в сельских клубах, в оленеводческих бригадах. Вчерашним новатором эстрады, внесшим в нашу культуру новое, нестандартное, жизнеутверждающее — сегодня больше семидесяти лет. Огромное спасибо всем артистам прошлых лет — за их оптимизм, встречу со своим благодарным зрителем.

В самом начале вечера, можно было увидеть лица зрителей, несших на себе печать житейских треволнений, а в процессе праздника эти лица начавшие светлеть и одухотворяться, в финале — в каждом из них можно было увидеть отражение внутренней красоты человека, его душевный подъём. Это значило, что вечер удался! Именно, благодаря таким встречам создается наша артистическая история, ещё совсем не исследованного в музыкально-эстрадном искусстве Якутии.