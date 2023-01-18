Волшебная красота «каменных воинов» – Ленских столбов

В такое доброе морозное утро предлагаем полюбоваться видами Ленских столбов Вертикально вытянутые скалы, причудливо громоздящиеся на протяжении 80 километров вдоль правого берега реки Лена называются Ленскими столбами и формируют одноименный природный парк. Природный парк «Ленские столбы» был организован в середине 90-х годов, имеет площадь в 485 тысяч гектар и состоит из двух филиалов — «Столбы» и «Синский». Основной задачей парка считается развитие экологического туризма.

Фото: тгк Новости Саха Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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