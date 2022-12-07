Волонтёры Якутии принимают на форуме #МыВместе

В работе форума #МыВместе , который проходит в Центральном выставочном зале

«Манеж», принимают участие волонтеры Якутии.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с участниками форума и

вручил статуэтку «Волонтёр года»-2022 руководителю народной дружины Донецкой

Народной Республики Владимиру Тараненко, который вместе с командой

организовывал эвакуационные мероприятия в республике и помогал мирному

населению.

«Сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят,

которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по

поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с

неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша

помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это

поклон, спасибо вам большое»,- сказал Владимир Путин, обращаясь к

волонтёрам.

Директор Центра по работе с волонтерами Якутии Айыллаан Винокуров сообщил,

что в работе Форума принимают участие волонтеры из различных организаций:

«Волонтёры Медики, «Волонтеры культуры», «Волонтеры Победы» и других, а

также волонтёры из районов республики.

«В своём выступлении президент страны Владимир Путин особые слова

благодарности сказал волонтёрам, оказывающим помощь семьям участников

специальной военной операции. У нас в Якутии по поручению главы республики

Айсена Николаева оказывается всемерная поддержка семей мобилизованных и

добровольцев-контрактников. К этой работе активно подключился штаб

#МыВместе, всего по республике порядка 500 волонтёров. По телефону «горячей

линии» 122 принимаем заявки на бытовую помощь семей и близких родственников,

оказываем ежедневно различную помощь по колке дров, заготовке питьевого

льда, уборке снега, доставке продуктов и лекарств, присмотру детей,

транспортные услуги и другую помощь. С учётом наших климатических

особенностей в нескольких районах были организованы мунха — традиционная

якутская подлёдная рыбалка, а улов раздали семьям участников спецвоенной

операции», — рассказал Айыллаан Винокуров.

Форум #МыВместе продлится до 7 декабря.