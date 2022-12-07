Волонтёры Якутии принимают на форуме #МыВместе
В работе форума #МыВместе , который проходит в Центральном выставочном зале
«Манеж», принимают участие волонтеры Якутии.
Накануне президент России Владимир Путин встретился с участниками форума и
вручил статуэтку «Волонтёр года»-2022 руководителю народной дружины Донецкой
Народной Республики Владимиру Тараненко, который вместе с командой
организовывал эвакуационные мероприятия в республике и помогал мирному
населению.
«Сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят,
которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по
поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с
неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша
помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это
поклон, спасибо вам большое»,- сказал Владимир Путин, обращаясь к
волонтёрам.
Директор Центра по работе с волонтерами Якутии Айыллаан Винокуров сообщил,
что в работе Форума принимают участие волонтеры из различных организаций:
«Волонтёры Медики, «Волонтеры культуры», «Волонтеры Победы» и других, а
также волонтёры из районов республики.
«В своём выступлении президент страны Владимир Путин особые слова
благодарности сказал волонтёрам, оказывающим помощь семьям участников
специальной военной операции. У нас в Якутии по поручению главы республики
Айсена Николаева оказывается всемерная поддержка семей мобилизованных и
добровольцев-контрактников. К этой работе активно подключился штаб
#МыВместе, всего по республике порядка 500 волонтёров. По телефону «горячей
линии» 122 принимаем заявки на бытовую помощь семей и близких родственников,
оказываем ежедневно различную помощь по колке дров, заготовке питьевого
льда, уборке снега, доставке продуктов и лекарств, присмотру детей,
транспортные услуги и другую помощь. С учётом наших климатических
особенностей в нескольких районах были организованы мунха — традиционная
якутская подлёдная рыбалка, а улов раздали семьям участников спецвоенной
операции», — рассказал Айыллаан Винокуров.
Форум #МыВместе продлится до 7 декабря.
+7 (999) 174-67-82
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