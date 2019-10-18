18.10.2019
22:17
16
Красота & Здоровье
Волонтёрский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу
Которая состоится 19 октября, в субботу, в 14 часов в Национальном художественном музея по адресу: Кирова, 9.
В программе:
— Экскурсия по выставке Капричос.
Экспозиция «Музейные капричос. Цикл 1. Animal» посвящена анималистике – древнейшему жанру изобразительного искусства.
Экспозиция первого цикла — это своеобразный синтез графических работ, малой скульптуры художников советского периода (из скульптурных форм и фарфора – интересные произведения Добрынина П.И., Интизарян М.А., Воробьева Б.
— Мастер класс по выставке Капричос.
Проводит ФЕДОРОВА Наталия Игоревна.
Приглашаем всех желающих
Источник: Оргкомитет.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.10.2019
66
18.10.2019
57
18.10.2019
72
18.10.2019
86
18.10.2019
107
18.10.2019
120
18.10.2019
146
18.10.2019
223
18.10.2019
130
18.10.2019
527
18.10.2019
120
18.10.2019
111
18.10.2019
159
18.10.2019
114
18.10.2019
837
18.10.2019
2317
18.10.2019
171
18.10.2019
142
18.10.2019
124
18.10.2019
130
18.10.2019
118
18.10.2019
707
18.10.2019
131
18.10.2019
111
18.10.2019
98
18.10.2019
795
18.10.2019
133
18.10.2019
112
18.10.2019
1407
18.10.2019
138
18.10.2019
348
18.10.2019
213
18.10.2019
177
18.10.2019
2704
18.10.2019
117
18.10.2019
577
18.10.2019
1103
18.10.2019
150
18.10.2019
770
18.10.2019
1978
18.10.2019
847
18.10.2019
270
18.10.2019
225
18.10.2019
441
18.10.2019
1642
18.10.2019
250
18.10.2019
124
18.10.2019
477
18.10.2019
744
18.10.2019
145
18.10.2019
153
18.10.2019
1286
18.10.2019
318
18.10.2019
679
18.10.2019
761
17.10.2019
321
17.10.2019
2197
17.10.2019
691
17.10.2019
234
17.10.2019
446
17.10.2019
281
17.10.2019
173
ТОП НОВОСТИ
15.10.2019
13280
17.10.2019
10392
15.10.2019
9470
17.10.2019
5976
16.10.2019
5957
12.10.2019
5469
14.10.2019
5355
16.10.2019
5109
17.10.2019
4806
16.10.2019
4442