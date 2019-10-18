Волонтёрский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу

Которая состоится 19 октября, в субботу, в 14 часов в Национальном художественном музея по адресу: Кирова, 9. В программе: — Экскурсия по выставке Капричос. Экспозиция «Музейные капричос. Цикл 1. Animal» посвящена анималистике – древнейшему жанру изобразительного искусства. Экспозиция первого цикла — это своеобразный синтез графических работ, малой скульптуры художников советского периода (из скульптурных форм и фарфора – интересные произведения Добрынина П.И., Интизарян М.А., Воробьева Б. — Мастер класс по выставке Капричос. Проводит ФЕДОРОВА Наталия Игоревна. Приглашаем всех желающих

Источник: Оргкомитет.

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