18.10.2019
22:17
16

Красота & Здоровье

Волонтёрский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу

Которая состоится 19 октября, в субботу, в 14 часов в Национальном художественном музея по адресу: Кирова, 9.

В программе:

— Экскурсия по выставке Капричос.

Экспозиция «Музейные капричос. Цикл 1. Animal» посвящена анималистике – древнейшему жанру изобразительного искусства.

Экспозиция первого цикла — это своеобразный синтез графических работ, малой скульптуры художников советского периода (из скульптурных форм и фарфора – интересные произведения Добрынина П.И., Интизарян М.А., Воробьева Б.

     — Мастер класс по выставке Капричос.

Проводит ФЕДОРОВА Наталия Игоревна.

Приглашаем всех желающих

Источник: Оргкомитет.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх