Волонтеры готовятся к Ысыаху Олонхо-2019

Подготовка к Республиканскому Ысыаху Олонхо-2019 началась. В планах руководства администрации Намского улуса привлечь к ее проведению членов «Молодой гвардии Единой России». Глава МО «Намский улус» Юрий Слепцов встретился с членами «Молодой гвардии Единой России». Обсуждались вопросы развития молодежной политики в Намском улусе, участия молодежи в подготовке и проведении Республиканского Ысыаха Олонхо. Приняли ряд решений по развитию кадрового резерва, продвижению и поддержке молодежных организаций, ассоциации студентов и волонтерских движений. На время Ысыаха Олонхо планируется привлечь около 120 волонтеров. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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