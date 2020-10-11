11.10.2020
15:40
70
Общество
Волонтеры Якутска предлагают счастье в каждый дом
17 октября в Якутске состоится ярмарка-пристройство бездомных животных «Счастье в каждый дом»️, организованная волонтерским движением «Помоги выжить».
Ярмарка пройдет с 12 до 18 часов по адресу Лермонтова, 65, коворкинг-центр «Штаб».
Здесь каждый желающий сможет выбрать себе питомца, проконсультироваться с волонтерами Якутска по вопросам стерилизации, вакцинации и всему, что связано с домашними животными.
Подопечные движения всегда рады подаркам в виде кормов, наполнителей, лекарств и денежных средств.
Все животные прошли ветеринарный осмотр и полностью здоровы.
Справки по телефонам: 8(924)591 55 77, 8(924)169 62 17
Источник: коворкинг-центр «Штаб»
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