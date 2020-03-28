Коронавирус
Волонтеры Якутска получат право на бесплатный проезд
Волонтеры, осуществляющие помощь горожанам во время мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, получат право бесплатного проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщила глава Якутска Сардана Авксентьева во время прямого эфира в социальных сетях вечером в пятницу.
«Мы приняли решение, что должны оказать ребятам такую поддержку. Молодые люди будут помогать с доставкой продуктов, товаров первой необходимости, лекарств для тех, кто находится в режиме самоизоляции, в первую очередь, для наших пожилых горожан», — сказала Сардана Владимировна.
Бэйджи будут выданы 110 волонтерам, при необходимости их число будет увеличено. Руководство Окружной администрации выражает благодарность МУП ЯПАК и НО «СоюзАвто» за поддержку инициативы городских властей.
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