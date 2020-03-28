Волонтеры Якутска получат право на бесплатный проезд

Волонтеры, осуществляющие помощь горожанам во время мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, получат право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила глава Якутска Сардана Авксентьева во время прямого эфира в социальных сетях вечером в пятницу.

«Мы приняли решение, что должны оказать ребятам такую поддержку. Молодые люди будут помогать с доставкой продуктов, товаров первой необходимости, лекарств для тех, кто находится в режиме самоизоляции, в первую очередь, для наших пожилых горожан», — сказала Сардана Владимировна.

Бэйджи будут выданы 110 волонтерам, при необходимости их число будет увеличено. Руководство Окружной администрации выражает благодарность МУП ЯПАК и НО «СоюзАвто» за поддержку инициативы городских властей.