Волонтеры Якутии приняли участие в социальном форуме «Единой России»

Мероприятие с участием президента России Владимира Путина было посвящено оценке региональных практик оказания помощи гражданам и медикам, а также инициативам по преодолению COVID-19.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и представители якутского добровольческого движения приняли участие в социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия». Участников мероприятия приветствовал президент России Владимир Путин. Обращаясь к ним, глава государства назвал принципиально значимой и высоко востребованной работу по поддержке граждан, организованную волонтерами по всей стране.

«Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания. Жертвуют свои личные средства – в том числе, на закупку компьютеров для школьников на удаленной системе обучения, средств индивидуальной защиты, помогают пожилым, больным, одиноким, всем кому сейчас сложно. Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, это повод дать заслуженную оценку – тем, кто проявил себя с лучшей стороны, показал себя бойцом, сердечным человеком, тружеником. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии она особенно важна», – подчеркнул президент.

В Якутии за весь период борьбы с коронавирусной инфекцией было привлечено более 4 000 волонтеров по всей республике. Почти две тысячи человек являются постоянными добровольцами. По словам главы региона Айсена Николаева, в период пандемии они отработали порядка 40 тысяч заявок на адресную помощь.

«Когда в марте в республике создавался волонтерский корпус, добровольцев было 100 человек, а спустя всего неделю стало в десять раз больше. Сейчас в систему вовлечены две тысячи якутян. Широко включился в эту работу и наш бизнес – предприятия передают защитные костюмы медикам, товары первой необходимости нуждающимся, обеспечивают горячим питанием, продуктами. Я благодарен всем ответственным и неравнодушным гражданам за их поступки и действия», – отмечает глава Якутии.

Светлана Чусовская – один из организаторов системы добровольческой поддержки в республике, рассказала на форуме об опыте создания якутского пула автоволонтеров. Как отметила активистка, благодаря помощи средств массовой информации и активной гражданской позиции, проявленной многими жителями, буквально в считанные дни после начала эпидемии сформировалась группа людей, готовых развозить социально значимые грузы нуждающимся. В настоящее время в Якутии работают на постоянной основе около ста волонтеров-автомобилистов.

При этом волонтеры региона, помимо других видов поддержки, оказывают и психологическую помощь людям из групп риска. Этот аспект работы Светлана Чусовская назвала в числе наиболее важных.

«Мой личный опыт показывает, что в условиях ограничений, связанных с эпидемией, особенно значимым для многих становится даже не материальная помощь, а общение. Люди просят поговорить с ними, поделиться новостями. Такую поддержку могут оказать именно волонтеры, и они ее оказывают», — отметила Чусовская.

В ходе мероприятия прозвучал ряд предложений, направленных на поддержку как волонтерского движения в период борьбы с пандемией, так и на помощь гражданам, пострадавшим от ее последствий.

В частности, предложено ввести преференции на участие в государственных программах грантовой поддержки для предпринимателей, оказывающих активную помощь добровольцам. Также представители волонтерского сообщества подняли вопрос о продлении на 2021 год действия ряда мер поддержки, введенных в связи с эпидемией – в том числе льготы в 30% на онлайн-оплату государственных пошлин, и беззаявительного порядка предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ.

Глава государства дал поручения принять в работу прозвучавшие предложения и на уровне правительства страны выработать по ним оптимальные решения.