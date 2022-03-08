08.03.2022
16:38
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Праздники
Волонтеры Якутии дарят 🌷медикам на дежурстве
Волонтеры Якутии поздравили прекрасную половину, которая стоит на страже здоровья с Международным женским днем. 🌷🌷🌷
Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Балабкина Бриф Z
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