Волонтеры выполнили более 1,5 тысяч заявок о помощи

В Якутии волонтеры Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с начала мобилизационной кампании выполнили 1543 заявок о помощи от семей мобилизованных. Из них более более 600 обращений поступило по телефону «горячей линии» 122.

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель регионального штаба акции Айыллаан Винокуров.

Более пятисот волонтеров в разных районах республики продолжают помогать семьям военнослужащих в решении бытовых, хозяйственных вопросов с учетом особенностей северного региона.

«Например, в эти выходные дни волонтеры Оленекского района провели конкурс «Муус курэ5э» по заготовке питьевого льда. По итогам мероприятия добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ бесплатно обеспечили льдом семьи мобилизованных», – сообщил Винокуров.

Напоминаем, что call-центр оперативной помощи семьям мобилизованных работает круглосуточно. Граждане могут обратиться на горячую линию 122:

122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 09:00 до 18:00);

122 — добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются круглосуточно)

Оказать помощь мобилизованным можно ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00 по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны Министерства сельского хозяйства).