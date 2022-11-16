«Волонтеры-Саха» развернули штабы в центре и на юге страны

Сообщество «Волонтеры-Саха» расширяет географию присутствия в Центральном и Южном регионах.

Деятельность волонтерских штабов разворачивается среди якутских землячеств в городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов на Дону, Симферополь, Калининград, а также в ДФО в городе Хабаровске. Ряды добровольцев объединяет около 100 якутян, живущих за пределами республики.

Об этом сегодня сообщила координатор сообщества «Волонтеры-Саха», руководитель Московского филиала НВК «Саха» Туяра Константинова.

«На этой неделе «Волонтеры-Саха» оказали материальную помощь матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из поступивших средств пожертвований, – рассказала Туяра Константинова.- На днях получен первый гуманитарный груз из Екатеринбурга — 36 укомплектованных армейских тактических аптечек для первой помощи в боевых условиях. Военная аптечка содержит все необходимое для оперативной помощи при осколочных и огнестрельных ранениях».

Аптечки будут переданы военнослужащим, проходящим срочную службу в Таманской и Кантемировской дивизиях, в военных частях Подмосковья.

«В планах нашего движения открыть юридическое консультирование и направление волонтеров-медиков, также принято решение оказывать помощь не только раненым, но и матерям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации», – поделилась планами координатор сообщества «Волонтеры -Саха» Туяра Константинова.

Напомним, ключевыми задачами «Волонтеров-Саха» являются забота о раненых в военных госпиталях, организация посещение, сбор и вручение госпитальных наборов, приготовление еды, психологическое сопровождение бойцов. «Волонтеры-Саха» работают в тесном взаимодействии с Единым координационным центром, созданным по указу главы региона Айсена Николаева 14 октября этого года.