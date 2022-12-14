Волонтеры приступили к работе в госпиталях Минобороны РФ

Волонтеры-медики, прошедшие ускоренное обучение в Якутском медицинском колледже по оказанию первой помощи и основам ухода за ранеными, приступили к работе в одном из военных госпиталей Минобороны РФ в Москве.

Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель группы по работе с ранеными Единого координационного центра республики (ЕКЦ), заместитель постпреда Якутии при Президенте РФ Мария Сафонова.

Якутские врачи с 21 ноября 2022 г. работают также в Военно-клиническом госпитале в г. Ростов-на-Дону.

«Этот госпиталь является основным госпиталем куда поступает раненные для первичного осмотра и определения тяжести ранения. Дальше ребята направляются в госпитали Южного федерального округа, Приволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Врачам из Якутии оказывают поддержку представители территориального опорного пункта республики в г. Ростов-на -Дону. Кроме этого, медикам из Якутии помогают волонтёры Постоянного представительства Якутии при Президенте РФ в Москве и ЕКЦ республики», – отметила Мария Сафонова.

В ходе брифинга она дала высокую оценку деятельности активистов движения «Саха-волонтер».

«Каждый день наши волонтёры посещают военнослужащих из Якутии, проходящих лечение в подмосковных филиалах военного госпиталя им Н.Н. Бурденко, в госпиталях им. Н.Н.Бурденко, военно-клинического госпиталя им. А.А.Вишневского. ЕКЦ республики помогает раненым ребятам с одеждой, мобильными телефонами, зарядными устройствами, оформлением банковских карт, в случае их утраты», – сообщила руководитель группы по работе с ранеными Единого координационного центра республики, заместитель постпреда Якутии при Президенте РФ Мария Сафонова.

Напомним, Единый координационный центр республики в Москве создан по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Он курирует вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. Территориальные опорные пункты ЕКЦ предназначены для работы с воинскими частями и госпиталями, а также материально-технического и продовольственного обеспечения военнослужащих из Якутии.