Волонтеры помогли пенсионерке, которая одна воспитывает трех внуков



Сегодня, 17 июня, министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) совместно с Якутским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Якутской городской общественной организации Добровольная народная дружина «Университет» оказали помощь пенсионерке Анастасии Борисовой по уборке территории дачи.



Анастасия Федосеевна, которая одна воспитывает 3 внуков-полусирот, обратилась за помощью и попросила восстановить дачу. Помощь производится в рамках проекта «Поможем маме», который приурочен Году матери в республике, объявленного Айсеном Николаевым.



Активисты провели обширную работу. Провели генеральную уборку дома, убрали мусор и листья по всей территории дачи, покрасили скамейки и помогли с огородом.