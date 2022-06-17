17.06.2022
21:13
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Общество

Волонтеры помогли пенсионерке, которая одна воспитывает трех внуков


Сегодня, 17 июня, министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) совместно с Якутским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Якутской городской общественной организации Добровольная народная дружина «Университет» оказали помощь пенсионерке Анастасии Борисовой по уборке территории дачи. 


Анастасия Федосеевна, которая одна воспитывает 3 внуков-полусирот, обратилась за помощью и попросила восстановить дачу. Помощь производится в рамках проекта «Поможем маме», который приурочен Году матери в республике, объявленного Айсеном Николаевым. 


Активисты провели обширную работу. Провели генеральную уборку дома, убрали мусор и листья по всей территории дачи, покрасили скамейки и помогли с огородом.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минмолодежи Якутии

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