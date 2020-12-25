Волонтеры Победы вручили подарки ветеранам ВОВ

Алена Атласова, Юрий Николаев первыми из депутатов присоединились к акции «С Новым годом, ветеран!». Активисты Волонтерского центра «Единой России» совместно с волонтерами Победы поздравляют с наступающими новогодними праздниками ветеранов, проживающих в городе Якутске и районах республики.

Всероссийская акция «С Новым годом, ветеран!» в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» охватила все регионы страны.

Юрий Николаев отметил, что эта акция – напоминание нынешнему поколению: нужно помнить о тех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне: «Ветераны должны чувствовать поддержку не только от государства, но и депутатов, общественных и ветеранских организаций. Искренне поздравляю всех ветеранов с наступающими новогодними праздниками, желаю здоровья и благополучия».

Алена Атласова подчеркнула, что это — священный долг перед нашими ветеранами: «Во время войны погибли родные братья моих дедушки и бабушки. В нашей семье бережно хранятся их фронтовые письма из Сталинграда. Ежегодно 9 мая я считаю своей миссией поздравлять ветеранов центрального округа г. Якутска. Их жизнь всегда будет служить для нынешнего и будущего поколений ярким примером большой любви к Родине, несгибаемой воли и силы духа».

Петр Константинович Яковлев родился в 1925 году. Он был призван в ряды Советской Армии 1944 году, участвовал в освобождении Маньчжурии. К приезду волонтеров он готовился, волновался, надел все свои медали и ордена – он награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак почета», медалью «За боевые заслуги» и другими 15 медалями.

Ксенофонт Пшенников живет со своей супругой. Несмотря на более чем солидный возраст (Ксенофонту Николаевичу95 лет), он держится бодро, и жалуется только на пошаливающее здоровье:

— Ну, здоровье у меня среднее — бывает хорошо, бывает и не очень. Вы, ребята, волонтеры, да? Спасибо, что оказываете внимание нам, старикам, не забываете о нас. Для нас это очень важно и очень приятно!

Новогодние подарки предоставлены партией «Единая Россия» в рамках Федеральной акции «С Новым годом, ветеран!»