«Волонтеры Победы» в гостях у ВШМ

4 февраля 2020 года в соответствии с планом воспитательной работы в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для учащихся и студентов Высшей школы музыки РС(Я) состоялась встреча с руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Петровым Алгысом Прокопьевичем.

Волонтёры Победы — это не флаги, не фирменный стиль, не громкие лозунги, а личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память. Мы проводим всероссийские и международные акции, заботимся о ветеранах, помогаем в благоустройстве памятных мест, восстанавливаем историю семьи, популяризируем современные достижения России с помощью интересных форматов и не даем жителям всего мира забыть правдивую историю. Волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!

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Прошла очень интересная и содержательная встреча на тему нравственно-патриотическому воспитанию, жанр этого мероприятия предполагал очень тесное общение гостя и учащихся. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях патриотизма, любви к Родине, сохранять в наших душах память о героях Великой Отечественной войны и их бессмертных подвигах.

