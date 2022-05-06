Волонтеры Победы раздадут георгиевские ленточки

Одними из первых к акции «Георгиевская ленточка» присоединились волонтеры Победы Якутии. Традиционно накануне Дня Победы акция стартовала по всей республике. В городе Якутске чёрно-оранжевые ленточки будут раздавать с 17:00 до 20:00 часов на главных площадях столицы – Победы, Ленина, Орджоникидзе и Дружбы, в улусах республики – в общественных местах, скверах и площадях. В этом году волонтеры Победы планируют раздать якутянам более 15 тысяч георгиевских ленточек.

«Повязывать ленточку накануне 9 Мая стало доброй традицией, объединяющей миллионы людей. Особенно эта акция важна сегодня, когда пытаются переписать историю, нивелировать роль нашей страны в победе над фашизмом», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что георгиевская ленточка для нас является не просто символом Победы, а очень личным – ведь в каждой семье бережно хранят пожелтевшие фотографии дедов и прадедов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войне, а 9 Мая с портретами победителей стают в строй Бессмертного полка. Поэтому начавшаяся в 2005 году акция полюбилась и стала традиционной на территории всей Российской Федерации.

«Сегодня в республике проживает 28 ветеранов-участников Великой Отечественной войны, и с каждым годом актуальность сохранения исторической памяти о войне усиливается. И только мы можем сохранить и передать эту память будущим поколениям, рассказывать о значимости Великой Победы», — сказал координатор Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алгыс Петров.

Если в прошлом и позапрошлом годах эта акция из-за пандемии коронавируса проводилась в почти в онлайн-режиме и ленточки можно было получить только в торговых центрах, больших магазинах и на АЗС, то в этом году акция, связавшая большую Россию единой нитью, вернулась на улицы, площади наших населённых пунктов.

Напоминаем, акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая.