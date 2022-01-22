Волонтеры #МЫ ВМЕСТЕ расширят помощь во время пандемии

Республиканский волонтерский корпус для оказания помощи медицинским организациям и населению в рамках проекта #МЫ ВМЕСТЕ усилит работу по доставке лекарств амбулаторным больным, оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60 лет. Автоволонтёры будут привлечены для развозки медицинских работников.

Данные решения приняты на совещании у заместителя председателя Правительства Якутии Ольги Балабкиной.

«С первых дней пандемии волонтёры и партнёры #МЫВМЕСТЕ помогают одиноким пенсионерам, маломобильным гражданам и тем, кто находится на самоизоляции и не выходит из дома. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации потребность в адресной помощи возрастает», – сказала Ольга Балабкина.

Представители Республиканского волонтерского корпуса по оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60 лет, регионального исполкома ОНФ в Республике Саха (Якутия), Регионального исполнительного Комитета Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» внесли предложения по усилению работы штаба #МЫВМЕСТЕ.

Так, волонтёры будут помогать в колл-центрах медицинских организаций, волонтёры-учителя возобновят репетиторские занятия, аниматоры организуют досуг детям медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, занятых на работе в период ограничительных мер.

Совместно с Центром социально-психологической поддержки Республики Саха (Якутия) будет усилена информационная работа Республиканского телефона доверия по темам постковидного синдрома и ухудшения психического состояния в период изоляции.

Напомним, Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе – идея, объединившая страну в период пандемии COVID-19. Акция была запущена 16 марта 2020 года во всех 85 регионах Российской Федерации одновременно с началом периода самоизоляции. В рамках проекта волонтёры оказывают помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся.