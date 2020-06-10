Волонтеры-молодогвардейцы продолжают активно помогать населению

Ежедневные выезды молодогвардейцев к пожилым людям продолжаются, несмотря на спад пандемии

На 10 июня с начала пандемии было выполнено 2809 заявок, поступивших в колл-центр волонтёрского центра партии «Единая Россия».

Якутское региональное отделение «Молодой гвардии» занимается развозом обедов социальной столовой для малоимущих и многодетных семей и одиноких пожилых людей. Также волонтеры «МГЕР» оказывают адресную помощь пожилым людям.

«Каждый день к нам поступают заявки от людей из группы риска, к которой относятся люди старше 65 лет. Отрадно, когда видишь, с каким энтузиазмом и определенной долей самоотверженности волонтеры «Молодой гвардии» стараются им помочь. После работы или учебы волонтеры регионального центра оказывают помощь тем, кому тяжелее всего, и в очередной раз демонстрируют, какие ответственные и светлые люди составляют основу молодежи республики», — отметила руководитель колл-центра Виктория Пинигина.

Обратиться за помощью в Республиканский волонтерский центр можно с 9:00 до 20:00 часов, ежедневно по номеру 8(924)177-59-69.

Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям старше 65 лет, ветеранам участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и инвалидам I группы.