Волонтеры культуры Якутии – в десятке лучших в России

На Всероссийском семинаре-совещании по молодежной политике, который проходит в Тюмени с 16 по 18 декабря, озвучили ТОП-10 лучших регионов России по организации движения «Волонтёры культуры». Якутия вошла в число лучших по рейтингу Ассоциации волонтерских центров.

«Люди, которые работают в сфере культуры – счастливые люди, ведь мы несем ответственную миссию передачи ценностей культуры, нашего наследия будущим поколениям. Огромная роль в этом важнейшем деле принадлежит волонтерскому движению. В феврале 2020 года у нас состоялся первый Республиканский форум волонтеров культуры, который и дал старт развитию движения в республике. В республике сегодня зарегистрировано более 390 волонтеров. Совсем недавно наши волонтеры были награждены медалями Президента России за за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Искренне поздравляю волонтёров культуры нашей республики с тем, что они вошли в десятку лучших! Все они большие молодцы», — поздравил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Всероссийский семинар-совещание по молодежной политике состоялся 16 декабря в Тюмени, открыли его руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также с участниками пообщался заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, — сообщает myrosmol.ru. Встреча станет итоговой в 2020 году и заключительной в цикле окружных совещаний, которые ранее прошли во всех федеральных округах страны. В программе — подведение итогов работы всех направлений деятельности департаментов по делам молодежи, в т.ч. обсуждение успехов в проведении «Года памяти и славы», реализации проектов АНО «Россия – страна возможностей», итогов деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи. Организаторы — Федеральное агентство по делам молодежи совместно.

Напомним, движение «Волонтеры культуры» организовано в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Якутия является лидером волонтерского движения на Дальнем Востоке. В феврале 2020 года Министерство культуры Якутии провело Первый Республиканский форум волонтеров культуры, который и дал старт развитию движения в республике. В республике сегодня зарегистрировано более 390 волонтеров. Летом 2020 г. волонтёры культуры активно участвовали в раскопках и реставрации исторических памятников.

В конце 2020 г. волонтёры культуры Якутии за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были награждены медалями Росмолодежи, учрежденными по распоряжению Владимира Путина.

В числе награжденных волонтеры культуры Национальной библиотеки Якутии, Бриллиантового цирка им. Марфы и Сергея Расторгуевых, Театра эстрады, музея им. Ярославского. Весной 2020 года волонтеры развозили продуктовые наборы пожилым жителям республики, находящимся на самоизоляции.