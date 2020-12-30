Волонтеры культуры ТЮЗ поздравили многодетные семьи

Новый год дарит много радости, света и настроения. Это праздник, который в себе несет сказочное волшебство.

В преддверии Нового 2021 года волонтеры культуры Театра юного зрителя в рамках акции #культураспешитнапомощь #МыВместе поздравили всех от мала до велика с наступающим праздником.











Многодетные семьи г. Якутска получили сладкие подарки и онлайн — поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, также поздравили с наступающим Новым годом и 75-летием Победы вдову участника войны и труженицу тыла Марию Васильевну Ермилову.

За последние годы увеличилось число детей, болеющих тяжелыми заболеваниями, как врожденными, так и приобретенными. Единственное, что объединяет детей с разными тяжелыми болезнями — желание выздороветь. Они подолгу не видят своих родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и друзей, для них больничная палата становится домом. И чтобы порадовать и удивить своих юных зрителей коллектив театра подарил онлайн-сказку «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой, а также поздравление Деда Мороза и Снегурочки детишкам, которые проходят лечение в Педиатрическом центре НЦМ.

Несмотря на сложный, тяжёлый год Театр юного зрителя провел VI благотворительную акцию «Сундучок добра» — теплые отношения, душевные порывы мы должны не только сохранять, но и делиться с другими. Волонтеры подарили подарки детям Республиканского социально — реабилитационного центра для несовершеннолетних с видео поздравлением Деда Мороза и со спектаклем «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой.

Наша главная награда — это искрящиеся от радости глаза, улыбка, смех и веселье наших детишек. С наступающим Новым годом, творите добро, и оно не пропадет — добром к тебе вернется!

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