Волонтеры будут помогать гостям национального праздника ысыах

Во время празднования национального праздника «Ысыах Туймаады-2022» 25-26 июня в местности Ус Хатын 20 студентов Якутского колледжа культуры и искусства им. А.Д. Макаровой, колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова будут привлечены в качестве волонтеров.

Волонтеры будут работать на территории комплекса Ус Хатын с 8 часов утра до 20 часов вечера на 7 информационных стойках. Они будут помогать гостям праздника по навигации, в поиске своих мест и локаций, санитарных комнат, медицинских пунктов, торговых точек и других элементов инфраструктуры.

Также волонтеры будут информировать гостей праздника о правилах поведения на территории, программе мероприятия, расписании и маршрутах движения общественного транспорта. Кроме того, они будут задействованы в управлении потоками гостей, создании атмосферы праздника и гостеприимства.

Перед мероприятием студентов ознакомят с волонтерской программой, они пройдут обучение по функционалу, программе и схеме площадок территории празднования национального праздника.

Волонтеры будут отличаться единой формой одежды.