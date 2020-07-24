Волонтеры АГАТУ стали победителями Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Якутия стала одним из 39 регионов-победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. Конкурс проводился с мая по июль в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
По итогам проведения всех 5 этапов Всероссийского конкурса в число победителей вошел проект студентов Арктического государственного агротехнологического университета — «Образовательный проект по обучению зооволонтеров «Академия волонтера». На реализацию проекта в 2021 году будет выделено федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Образование».
«Академия волонтера» была создана нашими студентами ещё в 2019 году. Для поддержки благих инициатив молодежи вузом было выделено помещение для работы волонтерского центра. Эта поддержка стала толчком для реализации студентами различных социально значимых проектов и мероприятий. Благодарим за поддержку Правительство республики в лице Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям!», — поделился ректор Иван Слепцов.
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