Волонтеры АЭБ поздравили постояльцев Дома-интерната

В Международный день пожилых людей коллектив Алмазэргиэнбанка поздравил постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, над которым несколько лет тому назад взял шефство. Волонтеры банка подготовили танец и песню, организовали праздничный стол.

Заместитель председателя правления банка Анатолий Табунанов отметил, что социальный проект АЭБ «Ветеран» реализуется четвёртый год.

«Забота о старшем поколении является важным направлением корпоративной социальной ответственности «Алмазэргиэнбанка». В рамках нашего социального проекта «Ветеран» мы уже четыре года с вами встречаемся, и сегодня для нас большая честь быть частью еще одного вашего праздника», — сказал Анатолий Табунанов и отметил, что и в дальнейшем банк будет поддерживать Дом-интернат для престарелых.

Праздничный концерт в честь Дня пожилых людей также украсили стихи, которые прочитали ученики 9 класса школы №20, танцы студентов Арктического государственного института культуры и искусства и выступления творческого коллектива Дома «Арчы».

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В Доме-интернате на улице Бекетова, дом 6 на полном государственном обеспечении проживает 151 человек. В социальном учреждении находится зал для лечебной физкультуры (ЛФК), библиотека, актовый зал, действуют различные кружки по интересам, парикмахерская. Десять лет тому назад в здании размещался профилакторий «Алаас».