Волонтеры АЭБ посадили деревья в честь героев ВОВ

Алмазэргиэнбанк никогда не стоит в стороне, если дело касается мероприятий, посвященных дням памяти Великой Победы. И в этот раз волонтеры и руководство АЭБ в лице Заместителя Председателя Правления банка Анатолия Табунанова приняли участие в народной акции в местности «Три сэргэ» вдоль автострады 50 лет Октября. Участникам посчастливилось стать частью истории нашего города и внести свой вклад – посадить деревья в честь героев войны и предков на участке будущего парка Победы.

«Парк Победы – это память нашего поколения, это дань уважения нашим отца и дедам, которые воевали в Великой Отечественной войне за мирную страну, за нацию и процветание родной земли. Для меня акция имеет особое символическое значение, мы материализуем нашу память в какой-то степени, озеленяя молодыми деревьями будущий парк», — поделился Анатолий Табунанов.

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Волонтеры АЭБ привезли свои саженцы деревьев для участия в закладке народного парка. Радушный прием оказали глава Гагаринского округа Анжела Ахмедова и начальник управления администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина.

«У наших сотрудников есть родственники, бабушки и дедушки – участники Великой Отечественной войны, а также родные, павшие в боях того страшного времени. У меня самой дедушка погиб на войне, долгое время он считался пропавшим без вести, и только в прошлом году удалось найти его могилу под Москвой. Поэтому я лично сама приехала и посадила дерево в память о близком человеке сегодня. Буду приезжать, смотреть нашу аллею, следить за тем, чтобы не погибло мое дерево», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.