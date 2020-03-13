Волонтеры АЭБ оказали помощь многодетным матерям Якутска

В Якутске завершилась ежегодная акция «Благодарность матери», в рамках которой корпоративные волонтеры Алмазэргиэнбанка помогли многодетным матерям, воспитывающим малолетних детей в одиночку. Акция состоялась накануне Международного женского дня.

Сотрудники службы персонала и отдела работы по проблемным задолженностям юридических лиц посетили семью Анисии МАССИНОЙ, которая воспитывает четверых маленьких детей. Волонтеры подарили семье продукты питания, канцелярские товары, игрушки, пригласительные билеты в Сахацирк.

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«Также мы вручили всем детям пригласительные билеты в Сахацирк и Ледовый городок «Северное сияние», который расположен в 202 микрорайоне города Якутска. Надеемся, что ребята весело и с пользой проведут выходные дни в этих местах семейного отдыха», — рассказали волонтеры банка.

Команда Департамента анализа и планирования совместно с Департаментом риск-менеджмента, премиум-офисом АЭБ навестила семью Василисы МИХАЙЛОВОЙ, которая самостоятельно воспитывает шестерых детей. Михайловым также вручили продукты питания и подарили цветы многодетной маме в честь праздника.

Волонтеры Управления обслуживания физических лиц Департамента розничного бизнеса АЭБ в рамках акции передали материальную помощь Анастасии Корниловой и четырем ее детям. А команда Департамента корпоративного бизнеса подарила продукты питания и цветы Валентине КРИВОШАПКИНОЙ, матери-одиночке, воспитывающей восемь детей.

Сотрудники службы внутреннего аудита посетили семью Светланы ЯЩУК, воспитывающей трех маленьких детей. Волонтеры банка подарили малоимущей семье детскую одежду, праздничный торт, билеты в Сахацирк и цветы.

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Департамент бухгалтерского налогового учета и отчетности передало КСЕНОФОНТОВОЙ Туйааре и шести ее детям детские игрушки, канцтовары, бытовую химию, постельное белье, одежду для детей всех возрастов, а также продукты питания: овощи и фрукты, сладости, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясные продукты и многое другое.

«В этом году шесть многодетных семей Якутска получили материальную помощь от волонтеров Алмазэргиэнбанка в рамках республиканской акции «Благодарность матери». Мы считаем, что корпоративная социальная ответственность – это одно из важнейших направлений нашей деятельности, поэтому поддерживаем акции подобного рода и сами их инициируем. Мы стараемся обеспечить семьи не только основными жизненно важными продуктами питания и другими товарами для мам и их детей, но также помочь в организации досуга, чтобы большие семьи имели возможность дружно и весело провести время, например, на весенних каникулах, поэтому всем детям вручили пригласительные билеты в Ледовый городок. Надеемся, что вовлеченность бизнеса и гоструктур в эту акцию будет только расти с каждым годом», — отметили в АЭБ.

Билеты в Ледовый городок предоставила дочерняя компания АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО «АЭБ Капитал».