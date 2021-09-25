Волонтеры АЭБ и предприниматели поддержали акцию «Сохраним лес»

Сотрудники Алмазэргиэнбанка под руководством председателя правления банковской группы Николая Долгунова вместе с местным бизнес-сообществом поддержали акцию «Сохраним лес». В пятницу в сквере 203 микрорайона Якутска они посадили 60 молодых березок и 20 саженцев сосны.​ Многие из участников акции посадили свое первое деревце в жизни. ​ ​

Как отметил руководитель республиканского банка, эко-активисты АЭБ в этом году уже второй раз выходят на посадку деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В середине сентября АЭБовцы высадили саженцы шиповника на небольшом участке возле здания​ IT-парка и отделения для юрлиц вдоль улицы Хабарова.

«Как ведущая финансовая организация республики, один из институтов развития Якутии, Алмазэргиэнбанк уделяет большое внимание экологии и в целом ESG-повестке. Для нас принципиально важно поддерживать эко-инициативы и привлекать молодых сотрудников, наших партнеров и клиентов к непосредственному участию в деле охраны окружающей среды. Мы ежегодно участвуем в акциях по сохранению экосистемы, сегодня вместе с нашими партнёрами – якутскими предпринимателями, местными компаниями – решили внести лепту в озеленение одного из самых быстроразвивающихся районов столицы. Это помощь нашему общему дому, польза себе и своей душе», — сказал Николай Долгунов.

Председатель правления АЭБ подчеркнул, что акция «Сохраним лес», изначально призванная обратить внимание на последствия лесных пожаров, воспитывает бережное отношение к одному из главных богатств страны, а также развивает волонтерское движение. ​

Основатель частной национальной школы «Сахат» и детского сада «Кунтэгил», заслуженный артист Якутии Анатолий Бурнашев пришел на посадку деревьев вместе со своими учениками. Он поддержал мнение Николая Долгунова о важности развития волонтерского движения в республике, заострив внимание на значимости участия в нем именно юного поколения.

«Мы в «Сахате» с детства стараемся привить нашим учащимся заботливое отношение к родной земле. Благодаря таким мероприятиям мы уже сегодня можем приучить наших детей вносить свой вклад в зеленое будущее нашей республики, нашего общего дома. Дети, участвующие в посадке растений, становятся созидателями, а не потребителями, творцами, а не разрушителями. Став взрослыми, ребята не будут вредить природе, отравлять воздух и воду, вырубать леса», — прокомментировал Анатолий Бурнашев.

Генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов также поддержал акцию АЭБ по посадке деревьев в 203 микрорайоне. «Для нашей компании, которая занимается твердыми коммунальными отходами, поддержка таких инициатив по сохранению природы и экологии – в приоритете. Приглашайте нас еще, всегда поможем!», — сказал он и поблагодарил Алмазэргиэнбанк за возможность стать частью важной всероссийской акции и привнести личный вклад в сохранение природы. ​

Начальник отдела эксплуатации МУП «ЯПАК» Владимир Неволин отметил важность того, что все больше крупных компаний Якутии демонстрируют социальную ответственность и становятся лидерами корпоративного эко-волонтерства. «Это наш общий дом и мы рады, что сегодня удалось внести свой посильный вклад в озеленение Якутска. Нашим детям еще жить и жить здесь», — отметил он.

Генеральный директор АО «Медиа-холдинг Якутия» Владимир Сыромятников подчеркнул, что в этом году акция «Сохраним лес» отличается особой значимостью: после прошедших лесных пожаров ценен вклад каждого. «Вопрос озеленения в столице республики тоже актуальный, поэтому я с большим энтузиазмом принял приглашение Алмазэргиэнбанка выйти вместе на облагораживание этого красивого, быстрорастущего микрорайона нашего города. Самое главное, что АЭБ собирает своих партнеров, всех нас, предпринимателей Якутии. Это новый хороший шаг в объединении местных товаропроизводителей. Тем более, банк давно уже начал этому способствовать, активно развивая свою программу лояльности «СВОИ», которая также ориентирована на поддержку местного предпринимательства», — отметил Владимир Сыромятников. ​

Ресторатор, руководитель коммьюнити «Китай-город» Надежда Павлова призналась, что это первый опыт посадки дерева в ее жизни. «Я как человек, оценивающий городские пространства, всегда поддерживаю такие социальные акции, особенно экологические. Спасибо АЭБ за организацию важного мероприятия, сегодня я впервые в жизни посадила дерево, это полезный опыт», — отметила она.

В завершение Николай Долгунов поблагодарил корпоративных волонтеров АЭБ и всех поддержавших акцию местных предпринимателей и организаций — магазин «Охотный двор», компанию «Бизнес Оптимизация», НПЦ «Фтизиатрия», ресторан «Шпинат и мясо», Сахамедстрах, кинотеатр «Емеян» и др.

«Сегодня здесь мы увидели неподдельный интерес к теме экологии, особенно у молодых наших коллег. Это очень воодушевляет и обнадеживает, благодаря таким инициативам, я уверен, мы все вместе сможем сделать очень многое в республике», — подчеркнул председатель правления банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. ​

Отметим, что акция проходит при поддержке сопредседателя Общественного добровольческого штаба региона по борьбе с лесными пожарами, советника председателя правления АЭБ Людмилы Николаевой.