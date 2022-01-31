Волонтерский штаб Хангаласского улуса выполнил 120 заявок за неделю!

На период роста заболеваемости и эпидемиологического неблагополучия волонтеры Хангаласского улуса усиливают свою работу. Как сообщил главный специалист по молодежной политики администрации района Василий Васильев, курирующий волонтерское движение, на сегодняшний день в Хангаласском улусе по зову сердца готовы помогать свыше 100 добровольцев. «В среднем, за день волонтеры обрабатывают 10-12 заявок, бывает и меньше. Например, за минувшую неделю волонтерский штаб выполнил 120 заявок. Сейчас, с ростом заболеваемости, увеличились заявки с доставкой медикаментов и лекарственных средств. В предыдущие волны пандемии превалирующее большинство пожилых 65+ заказывали продукты на дом и бытовую химию. Доставка необходимого осуществляется бесконтактно – волонтеры выходят на связь с заявителем, приобретают товары первой необходимости, лекарства и все привозят по месту жительства, а получатели, увидев чек, отправляют деньги волонтерам», — отмечает Василий Александрович. Всех волонтеров в обязательном порядке снабжают средствами индивидуальной защиты. Также, как добавил специалист, сейчас ведут набор желающих стать волонтерами общероссийского движения «Мы Вместе». «Чувствуется нехватка рук и транспортных средств. Мы будем рады видеть в наших рядах неравнодушных, инициативных людей, которые готовы внести частичку своей души в доброе дело», — призвал Василий Васильев. Записаться в волонтерский штаб Хангаласского улуса можно в Директ официальной инстаграм-страницы @novostihangalas с указанием населенного пункта.

Заявки от пожилых принимает Единая дежурная диспетчерская служба района по номеру 8-41144-41-0-11. Приоритет, как пояснили в ЕДДС, дается пожилым, одиноко проживающим людям, у которых нет родственников и кто не в состоянии заботиться о себе сам.