Волонтеров стало больше

Количество добровольцев в группе «Саха-волонтер», по помощи якутянам-военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях Министерства обороны России, увеличилось до 30 человек, сообщили в Едином координационном центре республики в Москве (ЕКЦ).

Группа создана 21 октября по инициативе общественности при содействии Постоянного представительства Якутии в Москве и Единого координационного центра по решению задач в рамках СВО.

«Среди нас – разные люди, всех возрастов и профессий. Есть жены офицеров, педагоги, пенсионеры, студенты, например, ребята из театрального училища имени Щепкина. Мы посещаем наших ребят в госпиталях, многие готовят для них домашнюю еду из продуктов с родины», – рассказала представитель «Саха-волонтер» Аина ХРАМОВА.

«Мы сформировали так называемый «госпитальный набор», туда входят средства личной гигиены, сладости, чай, кофе, – все, что в первую очередь нужно нашим бойцам. Компания Greenway безвозмездно предоставила нашим ребятам экологически чистые продукты на сумму более 100 тысяч рублей. Твердый шампунь, мыло, восстанавливающий гель, полотенце, чай, витамины – это все фирменная продукция компании, которая входит в наборы для наших подопечных, – рассказывает Аина. – Мы благодарны Лене БАИШЕВОЙ, руководителю компании, за эту помощь. Нас также поддержали Республиканская общественная организация содействия защите прав граждан «Ньурбакаан», Лига женщин города Якутска, жители поселка Мугудай, коллектив СК «Модун», сообщество Күн куолар, «Бабушки из Оросу», «Отцы Москвы» – сообщество отцов из Якутии в Москве, профком НВК «Саха».

Для того, чтобы стать одним из тех, кто помогает раненым землякам, достаточно позвонить или написать на Горячую линию помощи военнослужащим Якутии Единого координационного центра по телефонам: 8-926-887-08-52, 8-926-886-86-04.

Напомним, Единый координационный центр республики по решению задач в рамках СВО создан в Москве решением главы Якутии. ЕКЦ курирует вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. В рамках решения этих задач создаются территориальные опорные пункты для работы с воинскими частями и госпиталями, а также материально-технического и продовольственного обеспечения военнослужащих из Якутии.