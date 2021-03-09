Волонтер Жанна Макарова: Мы творим добро – все вместе!

В Москве состоялся съезд волонтеров, посвященный первой годовщине Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее организаторами стали платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтёрские организации. От Якутии на съезде побывали четыре добровольца, в числе них – Жанна Макарова, член волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Когда ты на одной волне – это круто!»

Поездка в Москву для нее выдалась волнительной – она никогда не была в столице России. «Один раз проездом – это не считается», — смеется Жанна.

— Нас сразу предупредили, что понадобится анализ ПЦР – но это вполне оправданно. Поселили всех в гостинице «Вега», и что мне очень понравилось – все мероприятия запланировали в этом же отеле. Два дня – 5 и 6 марта – пролетели незаметно. Нас было всего 120 человек, я познакомилась с ребятами из других регионов. Мы были все на одной волне. И это очень круто, когда ты находишься в компании единомышленников, общаешься с теми, кто дышит с тобой одним воздухом, думает о тех же вещах, занимается теми же делами, что и ты. И я поняла, что мы работаем не хуже других, что в нашей деятельности нас очень поддерживает родной улус и республика.

Жанна Макарова рассказала и о работе с психологами.

— Психологи отметили, что работа волонтера – очень сложная в психологическом и эмоциональном плане. Человек всего себя отдает своей деятельности, проникается бедами других, принимает близко к сердцу боль посторонних людей, и если не утраивать «перезагрузку», есть реальный шанс «профессионального перегорания» или нервного срыва. Поэтому обязательно нужна работа психолога с каждым волонтёром.

Год 2020-ый. Как все начиналось…

Жанна вспоминает: когда год назад началась пандемия в Сунтарском улусе, все были в небольшой растерянности – что и как делать? Но глава района Анатолий Григорьев и Эдуард Филиппов взяли организационные вопросы в свои руки.

— Начали мы искать волонтёров-добровольцов. А тогда всюду ввели ограничительные меры, жесткую самоизоляцию, поэтому это было непросто. Недолго думая, даже не представляя, на что подписываюсь и на что иду, я согласилась стать Руководителем волонтёрского штаба села Сунтар. С чего-то и с кого-то ведь нужно было начинать, верно? Позже я набрала команду из 24 человек.

Для начала она оперативно распространила свой личный номер – для прямой связи с волонтерами. Звонили все подряд, в любое время суток, в первое время часто – просто узнать, что происходит. В течение этого года в обязанности сунтарских волонтеров входили доставка по графику продуктов для пожилых людей, жителям с инвалидностью, дезинфекция общественных мест, 32-ух многоквартирных домов (52 подъезда), дежурили вместе с сотрудниками полиции на паромах (от прибывших требовали справку об отсутствии ковида), контролировали обязательное ношение масок и перчаток, расклеивали листы о правилах гигиены, помогали доставить продукты, которые отправляли как гуманитарную помощь от республики.

«Мы творим добро – все вместе!»

В этом году в Сунтарском улусе объявили «Год Добровольца (волонтёра)». И сейчас их стало 34. Жанна уверена, что увеличение числа добровольцев, готовых помогать людям от чистого сердца и бескорыстно – это хороший знак.

— Первое, что мы сделали в этом году – это подготовка дров для печей. Зима нынче была очень суровая, хотя наш улус славится мягкими зимами. Тем более у нас нет газа, частные дома – на печном отоплении. В январе мы помогли пожилым людям, многодетным матерям и одиноким мамам организовать доставку дров – это было жизненно необходимо. В минус 52 морозы даже бензопилы отказывались работать. И что меня удивляет и радует – ни один из моих волонтёров не покинул наши ряды, никто никогда не жаловался, никогда не слышала отказ на просьбу. Все выполняли заказы и проводили дезинфекцию (а это день через день) в жару и холод, зная, что хлор вредит здоровью… Нас не стало меньше, нас стало больше! Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить своих ребят, сказать, что я вами горжусь, что мы достойно выполняем свою работу, делаем общее дело, творим добро – мы вместе! Спасибо всем, кто предоставил мне возможность получить яркие, незабываемые эмоции и ощущения!

Справка

Жанна Макарова с 2012 года работает в селе Сунтар, в данное время занимает должность заместителя директора Центра народного театрального творчества «Партизан». Уже шестой год она – депутат МО «Сунтарский наслег». В конце 2020 года удостоена звания «Лидер года», награждена нагрудным знаком «За вклад в добровольчество РС (Я)» и Грамотой с памятной медалью от Президента России Владимира Путина.