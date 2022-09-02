Волонтер Антон Васильев возмутился миллионному гонорару DJ Smash

Доброволец Антон Васильев возмутился тому, что минута выступления DJ Smash стоит 50,7 тысяч рублей, на концерт музыканта на Дне в городе мэрия Якутска потратит три млн рублей, а ему за добрые дела была подарена бутылка водки. Своим сравнением волонтер хотел показать, что общество ориентируется не на добрые дела, а культивирует потребительское поведение, передает Sakhaday.

«14-ый год добрых дел Антона Васильева обошелся бюджету республики и Якутска одной бутылкой водки», — написал волонтер. Эту бутылку водки Антону вручили на премии «Человек года» в декабре 2016 года. Тогда якутяне возмутились такому подарку волонтеру, который занимается уборкой мусора и помогает нуждающимся семьям.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/volonter-anton-vasilev-vozmutilsya-millionnomu-gonoraru-dj-smash-priglashennogo-na-den-goroda-v-yakutske?from=copy