Вольники вступают в борьбу на Спартакиаде сильнейших!

Болеем за наших!

Участники турнира по борьбе соберутся в столице Татарстана и с 21 по 26 августа разыграют по десять комплектов медалей в каждом стиле. Ожидается, что в каждой весовой категории выступят по 16 участников.

К спартакиаде допущены 15 якутских вольников:

57 кг – Харысхал Григорьев, Петр Копылов, Уйгулан Иванов, Дьулустан Федотов.

61 кг – Петр Константинов.

65 кг – Айхан Антонов, Ньургун Александров.

70 кг – Айсен Потапов, Константин Капрынов.

79 кг – Герман Устинов.

92 кг – Ньургун Сергин.

125 кг – Никита Хабаров, Андрей Аронов.

А также Яков Павлов (61 кг) из Оренбургской области и Максим Толмачев (97 кг) из Красноярского края.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на видео платформе Федерации спортивной борьбы России WRESTLINGTV.RU по ссылке: wrestlingtv.ru/kazan2022

ДЕНЬ 5 — ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Ковер А https://wrestlingtv.ru/stream/NSbUaOUkl2JVR55lkTDtLw

Ковер В https://wrestlingtv.ru/stream/2GWUT65FCpZqKdUE3cLS5A

Ковер С https://wrestlingtv.ru/stream/jkNYX9xsvCavbTPXTsmbwA



ДЕНЬ 6 — ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Ковер А https://wrestlingtv.ru/stream/oz-AFCbPYzfuaFxPbEE0ig

Ковер В https://wrestlingtv.ru/stream/hI91fLGUx4SRoMv47UdwtA

Ковер С https://wrestlingtv.ru/stream/Vqszmhfx2P0J1Rn-_iFJKA