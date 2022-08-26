26.08.2022
09:31
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Спорт

Вольники вступают в борьбу на Спартакиаде сильнейших!

Болеем за наших!

Участники турнира по борьбе соберутся в столице Татарстана и с 21 по 26 августа разыграют по десять комплектов медалей в каждом стиле. Ожидается, что в каждой весовой категории выступят по 16 участников.

К спартакиаде допущены 15 якутских вольников:

57 кг – Харысхал Григорьев, Петр Копылов, Уйгулан Иванов, Дьулустан Федотов.

61 кг – Петр Константинов.

65 кг – Айхан Антонов, Ньургун Александров.

70 кг – Айсен Потапов, Константин Капрынов.

79 кг – Герман Устинов.

92 кг – Ньургун Сергин.

125 кг – Никита Хабаров, Андрей Аронов.

А также Яков Павлов (61 кг) из Оренбургской области и Максим Толмачев (97 кг) из Красноярского края.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на видео платформе Федерации спортивной борьбы России WRESTLINGTV.RU по ссылке: wrestlingtv.ru/kazan2022 

ДЕНЬ 5 — ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Ковер А https://wrestlingtv.ru/stream/NSbUaOUkl2JVR55lkTDtLw
Ковер В https://wrestlingtv.ru/stream/2GWUT65FCpZqKdUE3cLS5A
Ковер С https://wrestlingtv.ru/stream/jkNYX9xsvCavbTPXTsmbwA

ДЕНЬ 6 — ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Ковер А https://wrestlingtv.ru/stream/oz-AFCbPYzfuaFxPbEE0ig
Ковер В https://wrestlingtv.ru/stream/hI91fLGUx4SRoMv47UdwtA
Ковер С https://wrestlingtv.ru/stream/Vqszmhfx2P0J1Rn-_iFJKA

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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