Вольники из Америки прилетели в Якутск с боевым настроем

Рано утром 14 марта в Якутск для участия в Кубке мира по вольной борьбе среди мужчин – 2019 прибыла команда из Соединенных Штатов Америки – борцы, тренеры и сопровождающий состав сборной.

США на Кубке мира представит молодая команда борцов. Но несмотря на то, что американские вольники ещё не добивались громких побед на мировых коврах, настрой у них боевой. Нельзя также забывать, что действующими обладателями Кубка мира по вольной борьбе является команда США.

«Мы очень счастливы, что приехали в Якутию для участия в масштабном международном турнире. Уверены, что хорошо выступим на Кубке, настрой у нас боевой!» – подчеркнули Сэм Брукс из штата Айова и молодой борец Тони Нельсон, который будет бороться в весе 125 кг.

Борцы добавили, что долетели хорошо и рады гостеприимному приёму.

«К важным соревнованиям сборная готовилась долго, в оставшиеся дни до старта также будем усиленно тренироваться», – добавили спортсмены.

Главный тренер американской сборной Билл Задик заявил, что ожидает серьёзную конкуренцию со сборной России.

«Главный соперник – Россия, в составе которой много чемпионов, в том числе, сильные атлеты из Якутии. Но думаю, что нам предстоят сложные поединки со всеми другими командами, так как в Кубке мира традиционно участвуют лучшие борцы стран», ­– добавил он.

Тренер сообщил, что привёз в Якутию 11 молодых борцов, которые ранее не принимали участия в таких масштабных турнирах.

«Но мы настроены на победу, все мои парни будут драться за победу в своём весе. До этого тренировались в зале, здесь уже сегодня начнём осваивать арену «Триумфа», где будет проходить Кубок мира», – сказал Билл Задик.

Напомним, в составе сборной США – призёр чемпионата мира среди студентов Зак Сандерс (57 кг), Зейн Ричардс (57 кг), обладатель медали межконтинентального Кубка Нико Мегалудис (61 кг), победитель чемпионата США Зейн Резерфорд (65 кг), чемпион международного турнира «Дэйв Шульц» Джейсон Чемберлен (70 кг), призера первенства мира Исайя Мартинез, Томас Гантт (79 кг), Сэм Брукс (86 кг), Хейден Зилмер (92 кг), Кивен Гадсон (97 кг) и Тони Нельсон (125 кг).

Кубок мира по вольной борьбе в столице республики стартует в субботу 16 марта. Престижные соревнования проводятся по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. За Кубок мира поборются вольники из восьми стран: России, Монголии, США, Кубы, Японии, Грузии, Ирана, и Турции.