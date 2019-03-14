Волна ложных звонков затруднила работу системы-112 в Якутске

С 7 марта операторы системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 приняли около 4 тысяч звонков. Итоги работы первой недели системы сообщили в Мининноваций Якутии.

Опыт внедрения системы показывает, что одной из проблем начального этапа эксплуатации системы является большое количество ложных звонков – из общего количества звонков около 1500 оказались ложными. Так, 12 марта на номер 112 поступил звонок о минировании здания аэропорта Якутска. Как известно, в тот же день злоумышленник был вычислен, в том числе благодаря возможностям системы, которая позволяет отследить любой звонок.

Также большое количество звонков абонентами сбрасываются до ответа оператора. При этом, среднее время ожидания ответа на прошедшей неделе составило всего 9 секунд.

«По регламенту работы все звонки, даже если человек сбросил вызов, в обязательном порядке проверяются нашими операторами, — сообщил начальник службы Денис Якухнов. – Поэтому даже если вы набрали номер нечаянно, не вешайте трубку, просто сообщите оператору, что вызов был случайным. Иначе нам придется перезванивать, чтобы узнать не требуется ли вам помощь. А, как вы понимаете, в работе экстренных служб время – самый ценный ресурс».

За первую неделю работы системы 112 больше всего вызовов было направлено в скорую медицинскую помощь и полицию.