Волейбольная команда Алмазэргиэнбанка вышла во вторую лигу чемпионата Якутска

Команда «АЭБ», представляющая Алмазэргиэнбанк, по итогам чемпионата города Якутска по волейболу третьей лиги вышла в финал, где в упорной борьбе уступила волейболистам из Покровского колледжа.

Волейбольный сезон 2018-2019 выдался долгим. Игрокам из Алмазэргиэнбанка удалось решить главную задачу – выйти во вторую лигу.

Лучшим нападающим чемпионата также стал спортсмен из волейбольной команды «АЭБ» — Георгий Петров, которому вручен специальный приз.

Финальные игры открытого чемпионата столицы по волейболу состоялись 25-26 мая в спортивных залах ДЮСШ №5 и «Стерх». В турнире, стартовавшем в октябре прошлого года, были проведены 824 игры, в школьной лиге сыграно 85 матчей, в студенческой лиге – 56, в регулярной лиге Якутска – 598, в лиге ветеранов – 85.

Участие в состязаниях приняли 98 команд, в том числе 19 команд высшей лиги (8 женских, 11 мужских), 18 команд первой лиги (7 женских, 11 мужских), 31 команда второй лиги (13 женских, 18 мужских) и 30 команд третьей лиги (13 женских, 17 мужских).