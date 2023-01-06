Волчье полнолуние 7 января 2023 г.: что можно и нельзя делать

Волчье полнолуние 7 января 2023 года совпадает с волшебным Рождеством. Это мощное энергетическое событие.

Полнолуние состоится 7 января в 02:10 по московскому времени. В эти сутки Луна будет находиться в знаке Рак.

Важные дела и запреты на Волчье Полнолуние

В этот день крайне важно не спешить и не браться за все и сразу. В противном случае все может выйти из-под контроля. Однако неспешные дела будут выходить лучше всего, сообщает vesiskitim.ru.

В течение 7 января хорошим вариантом станет планирование дел на будущий месяц. При этом не стоит уделять слишком много времени размышлению над прошлым.

Не следует проводить весь день в безделье. Энергетика этого дня позволит людям получить новые знания и навыки.

В день полнолуния повышается риск получения травмы. Следует быть крайне осторожным. Именно поэтому эти сутки лучше всего провести дома с семьей.



Не пугайтесь названия этого астрособытия. Январское полнолуние прозвали «волчьим» из-за того, что в это время волки часто и истошно воют на Луну, сообщает rsute.ru.

Волчье полнолуние: главные характеристики

Мощную энергетику можно обернуть себе во благо, если знать особенности астрологического события. Волчье полнолуние пройдет в созвездии Рака. Это семейный знак, который отличается повышенной эмоциональностью.

Что запрещено делать 7 января 2023 года

Два разных события отмечаются в один день. Волчье полнолуние – важное событие в астрологии и эзотерике. Религия считает эти науки греховными и запрещает их.

Запреты также будут разными. Так, церковь не разрешает прислушиваться к суевериям. В большой христианский праздник запрещается употребление алкоголя, излишнее веселье, брань и ссоры. Верующие со сдержанной радостью отмечают Рождество Христово.

Перечисленные запреты встречаются также в «черном списке» дел на Волчье полнолуние. Однако здесь перечень нежелательных действий гораздо шире:



запускать стартап или начинать новый проект;

пересаживать растения, ухаживать за ними;

выяснять отношения с партнером или членом семьи;

просить о повышении зарплаты или продвижении по должности;

одалживать деньги, оформлять кредиты;

принимать решения, основываясь на эмоциях;

совершать импульсивные покупки.



Ни одно из перечисленных действий не принесет удовольствия и желаемого результата. Каждое решение должно быть взвешенным. Это важно в любой сфере жизни. rsute.ru

