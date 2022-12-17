Вокзал для двоих: раскрыт секрет дружбы лисы и собаки

-Неделю назад любительские снимки трогательной дружбы серой собаки и рыжей лисицы всколыхнули умы нерюнгринцев. Снимки необычной дружеской пары с большой скоростью разлетелись по местным, республиканским и даже всероссийским новостям. Про хвостатую парочку из Беркакита пошутил даже известный российский шоумен Гарик Харламов. Больше десятка сообщений с фото лисы и собаки пришло и на мою почту, — пишет журналист нерюнгринской газеты «Индустрия Севера» Юрий Коковин. — Фотографии присылали даже люди, которые давно уже уехали из Нерюнгри и Беркакита. Значит, частичка сердца осталась в Южной Якутии. Снимки сделал начальник станции Беркакит Игорь Орлов ранним утром, когда шел на работу, увидел лису и собаку в любовной сцене, и этот казус остался в электронной памяти. Фотографиями с мобильного телефона поделился с друзьями, так с легкой руки фотолюбителя полетели картинки по социальным сетям.

Журналист газеты «Индустрия Севера» Юрий Коковин решил поближе познакомиться со сладкой парочкой и за время наблюдения отметил, что рыжая лиса смелая и совсем не боится людей, в отличии от собаки-подружки:

— Без «здравствуйте» требовательно поставила свои лапки на мое колено, мол, давай, что принес. От такого дружеского приветствия пришлось улыбнуться. Поочередно выкладываю припасенные кусочки, лисица ест неторопливо, не по-звериному деликатно. Откуда-то появилась с виноватым взглядом серая собака. Она бесконечно оглядывалась и, кажется, ждала от человека, подающего пластинку колбасы, какого-то подвоха. За два часа общения собака так и не нарушила черту сближения в четыре метра, не могла преодолеть чувство недоверия и страха перед человеком. В этих фотонаблюдениях случались перерывы.

Дворовые собаки пытались поймать и задушить таёжную попрошайку, и ловкий зверек спасался бегством под колесами вагонов. Нам приходилось прогонять стаю и кидать в чипированных охотников комки снега. Помогало, но зубастая стая бдительно охраняет вверенный ей участок возле бытовки путейцев.

За беглянкой убегала под защиту колесных пар её верная охранница, и оттуда визгливо лаяла на соплеменников. Приходилось терпеливо ждать, когда друзья снова появятся из вагонного парка. Потом выяснилось, что эта собака всё-таки подходит к своим обидчикам и униженно общается со своей стаей. Было видно, как более сильные и дерзкие дворняги задавали ей трепку. Эта униженная дворняжка в собачьей стае была точно изгоем, побои терпела сильные, но всё равно терпела.

Вот и разгадка! Даже самому слабому существу хочется быть сильным, не униженным. Возможно, в период сильнейших обид нашей горе-героине и встретилась лесная подружка. А в дружбе можно быть и сильным, можно быть и равным, а главное — кому-то нужным! Это аксиома.

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