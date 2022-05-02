Вокальный ансамбль ЖДЯ стал дипломантом фестиваля «Алданская весна»

Вокальный ансамбль АО «АК «ЖДЯ» принял участие в районном фестивале – конкурсе самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов «Алданская весна», который прошел в городском Дворце культуры г. Алдана с 30 апреля по 1 мая 2022 года.

В номинации «Вокальное творчество» среди ансамблей вокальный коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» получил диплом 2 степени и денежный сертификат за песню «Дружба».

Благодарственным письмом за активное участие в организации и проведении районного фестиваля – конкурса самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов «Алданская весна» награждена руководитель ансамбля АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Инна Самойлова.

В номинации «Вокальное творчество» в категории «Соло» выступили участницы ансамбля АО «АК «ЖДЯ» Юлия Вершута с песней «До свидания, мальчики!» и Алена Зайцева с песней «Ориентир любви». Юлия Вершута награждена грамотой, а Алена Зайцева – сертификатом фестиваля – конкурса «Алданская весна».

Также вокальный ансамбль АО «АК «ЖДЯ» выступил на первомайском митинге Алданского района, исполнив песни «Мы единое целое» и «Широка страна моя родная», украсив своим выступлением праздничное мероприятие.

«Выступления нашего ансамбля всегда очень тепло принимаются зрителями и являются украшением любого праздника. За десять лет своего существования ансамбль накопил богатый репертуар и значительно повысил свой исполнительский уровень, во многом благодаря поддержке генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Владимировича Шимохина. Об этом свидетельствуют дипломы и звания лауреатов различных конкурсов. В апреле ансамбль успешно выступил в г. Якутске в праздничном концерте «Славим родную Республику!», посвященном 100-летию образования ЯАССР. В мае ансамбль выступит с отчетным концертом в Центре культуры АО «АК «ЖДЯ». От имени руководства компании поздравляю наш творческий коллектив с очередным успехом. Желаю им дальнейших творческих успехов и своим душевным исполнением радовать нас, заряжать нас оптимизмом и дарить нам положительные эмоции- сказал заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник.