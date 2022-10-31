Вокальный ансамбль «Үрдэл» – призер хоровой Олимпиады

Вокальный ансамбль «Үрдэл» студентов 4 курса отделения «Хоровое дирижирование» Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой принял участие в I Дальневосточной хоровой Олимпиаде. Мероприятие проходило с 24 по 29 октября во Владивостоке.

26 октября «Үрдэл» выступил на конкурсных прослушиваниях. Ансамбль исполнил две композиции – «Реквием» l часть Никколо Йомелли и якутскую народную песню «Куоттарыы» в обработке Марка Жиркова.

Жюри высоко оценило исполнительское мастерство студентов из Якутии, ансамбль «Үрдэл» завоевал бронзовую медаль I Дальневосточной хоровой Олимпиады в номинации «Взрослый вокальный ансамбль». Руководитель ансамбля – кандидат педагогических наук, отличник культуры РС(Я), заведующая предметно-цикловой комиссией «Хоровое дирижирование» Лариса ЕГОРОВА, концертмейстер – Снежана ТУРАНТАЕВА.

Всего в рамках Хоровой олимпиады прошли конкурсные выступления в 10 номинациях, концерты хоровых коллективов во Владивостоке и других городах Приморского края, а также мастер-классы известных дирижеров. В Олимпиаде принимали участие любительские и профессиональные хоровые коллективы и вокальные ансамбли со всей России.